Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", подражнила сміливим виглядом без одягу

Популярна модель не скромничає, публікуючи знімки без одягу або в крихітних бікіні, що зовсім не приховують її достоїнств. Дівчина кожен день показує в Instagram, як живе, як веселиться і проводить час на пляжі одна або з подружками.

Найчастіше Роуз не демонструє вечірніх або стриманих образів, вважаючи за краще показувати тільки пікантні кадри. На одному з таких Роуз позувала без одягу відразу після душу і засвітила при цьому бюст у всій красі. Вона наблизила камеру до себе, щоб частково прикрити груди шостого розміру і зробити Селфі більш пристойним.

Фото Демі без одягу і прикрас справило враження на шанувальників:

«Демі, їй-богу, ця симпатична пишні груди може звести з розуму будь-якого; Милий образ для богині; дівчина, та ви просто вогонь🔥; Образотворче мистецтво; Хвиля накотилася🌊; ❤️❤️🥀 щасливих вихідних; Привіт 😍😘; прекрасний вид🙂; Гіпнотичний образ😍❤️ @ demirose; Це приємно; Яка смачна рибка; ти богиня🤤🤤😍; це більше, ніж пожежа🔥 🤤 💦».

Ми також писали, що в соціальній мережі Instagram дівчина досить часто показує сміливі кадри з фотосесій, на яких позує практично без одягу.

Так як Роуз пишається своєю фігурою і відмовляється худнути, вона вважає, що виглядає чудово. Навіть на публіці і під час світських заходів вона з'являється в одязі, яку насилу можна назвати пристойною: сіточка, глибокі декольте і розрізи ледь не до талії зовсім не приховують її тіло.

На одному з фото Демі взагалі показала себе в одних білих рукавичках. Завдяки правильно підібраній позі Роуз приховала зайве, але не змогла повністю прикрити груди, що стало причиною бурхливих обговорень в мережі.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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