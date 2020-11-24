Известная украинская певица Ирина Билык показала себя в неожиданно нежном образе

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.

На опубликованном фото Билык показала себя крупным планом. Певица позирует перед камерой в розовом наряде, который виден лишь частично. При этом прямо перед лицом звезды можно заметить кусок воздушной, полупрозрачной ткани вроде фатина.

Для этого фото Билык подчеркнула свои глаза вечерним макияжем в розовых тонах, а губам придала нейтральный оттенок при помощи помады. Завершила ее образ аккуратная укладка с легкими волнами.

«Розовый - это цвет нежности или коварного обольщения?», - поинтересовалась певица у своих подписчиков.

В комментариях тут же принялись отвечать на этот вопрос.

«Волшебная фея», «Нежность», «Волшебное фото!», «Это два в одном. Нежное коварство. А если серьёзно, цвет нежности», «Классное фото супер!», «Hежная роза», «Если на вас Ирина то это нежность, воздушность...», «Розовый - цвет нежности, легкости, притяжения, очарования...», «Какие глаза», «Ира, всегда разная, но всегда красивая, женственная, нежная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Билык рассказала детали своего страшного диагноза.

По словам артистки, врачи ставили ей "почти онкологию". Она рассказала, что перед вторыми родами ей сделали операцию и после нее сказали, если она родит - у нее будут проблемы, как у Жанны Фриске.

На вопрос ведущей, была ли это онкология, Ирина ответила, что "почти да".

Напомним, Ирина Билык впервые рассказала о страшном диагнозе, как у Жанны Фриске: "Сделали операцию и сообщили...".

Как сообщала Politeka, Коляденко прервал молчание и ошеломил откровениями о жизни с Билык: "Было ощущение, что я...".

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык показала «изуродованное» лицо, такой певицу еще не видели.