54-річна українська актриса Ольга Сумська поділилася рецептом смачного салату, який можна приготувати до будь-якого застілля

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала пост з рецептом салату і фотографією готового блюда.

Для приготування страви вам знадобиться:

кілька яєць,

твердий сир,

кальмар,

майонез,

картопля.

Спочатку необхідно відварити яйця і натерти їх на дрібній тертці. Також буде потрібно натерти сир. Кілька тушок кальмара потрібно опустити в киплячу воду на півхвилини. Цього достатньо для того, щоб кальмар приготувався і не затвердів.

Кальмару потрібно дати охолонути, після чого нарізати його дрібною стружкою. Все це потрібно змішати з яйцями, сиром і заправити майонезом. При бажанні в салат можна додати відвареної картоплі. Для смаку не забудьте додати часник, сіль і перець.

За короткий час пост з рецептом зібрав більше трьох тисяч лайків. У коментарях актрисі залишили масу компліментів.

"Дякую за смачну ідею", "Ням-ням», «розумничка і красуня», «як апетитно виглядає», "Вкусняшка", - пишуть користувачі Мережі.

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