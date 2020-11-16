Знаменита українська актриса Ольга Сумська розповіла, як втратила дитину
Як повідомляє Politeka з посиланням на інтерв'ю знаменитості каналу Dorotye в YouTube, Сумська втратила дитину, коли перебувала на ранньому терміні вагітності.
"Я могла народити ще дитину. Була вагітна і втратила дитину на зйомках, на дуже ранньому терміні. Але я знала, що вагітна", – зізналася Ольга.
За її словами, на той момент вона знімалася відразу в трьох проектах.
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"Ось про це я дуже шкодую. Діти - найпрекрасніше, що є в житті жінки. Безумовно, треба народжувати. Це те, чого мені не вистачає сьогодні", - додала Ольга Сумська.
Раніше ми повідомляли, що Ольга Сумська показала себе крупним планом. 54-річна знаменита Українка похвалилася нев'янучою красою, зробивши кілька Селфі на вулиці.
Актриса позувала в коричневому пальто і светрі. Вона розпустила світле волосся. Гарний погляд підкреслили пишні вії і темна стрілка на повіках. Ольга посміхалася з рожевою помадою на губах.
"Відчувається подих зими️️🌬...",- написала знаменитість.
Нагадаємо, Ольга Сумська, незважаючи на розписаний графік, знаходить час на те, щоб провести теплий вечір разом з чоловіком і своїми друзями.
На одному з фото артистка позувала разом з Віталієм Борисюком. Пара посміхалася, притулившись один до одного і посміхалася.
Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.
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