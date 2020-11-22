Українська актриса Ольга Сумська здивувала своїм образом у популярній програмі

Як пише Politeka.net, зірка кіно стала учасницею ток-шоу "Один за всіх" на телеканалі "СТБ" і поділилася кадрами зі зйомок на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Вона позувала на дивані в студії в дуже ефектному вигляді.

Для програми Ольга Сумська вибрала просторе плаття з квітковими візерунками і шнурком-зав'язкою з "кистями", які українці носили в давнину. Сучасного стилю образу актриси надали золотий годинник на зап'ясті, розкішна зачіска з завитими кінчиками і легкий вечірній макіяж.

Користувачі соціальної мережі в коментарях засипали зірку захопленими коментарями:

"Сама чарівність, дуже красива і мудра жінка. Олічка щастя Вам і багато хароших ролей в кіно і на сцені!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Ви прекрасні, спору немає, ви чарівність!!! Як чудово, що у нас є такі чудові люди!!!"; "Милуюся Вами !!!! Ви втілення жіночності, краси, вишуканості!!!! Надихайте нас, мотивуйте !!!!"; "Нехай всі українські жінки так виглядають 👍"; " шикарна жінка!!!"; "Ви дуже красива жінка 🔥 і фільми з Вами хочеться дивитися весь час"; " Ну і коли ця дама думає постаріє??? 😊 не дождетеесь, чарівна!!!".

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