Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної Софії Ротару, вразила фігурою в купальнику

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото з пляжу. Соня була одягнена в мініатюрний золотистий купальник, який прикрив тільки бюст. Дівчина зробила селфі, сфотографувавши себе по пояс. Але цього ракурсу вистачило, щоб побачити худорлявість 19-річної дівчини.

"Небо вгорі, внизу пісок", - підписала фото Євдокименко.

За короткий час її пост зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Шанувальники звернули увагу, що Соня занадто худа. Складається враження, що її худорба нездорова.

"О Господи Ти просто незрівнянна", "занадто худа", "красуня Софія", "Супер Фото", "ідеально", " блін, які ж у вас всі в родині худі! Вас не годують чи що? Шкіра і кістки..Соня! Треба їсти!", "Прекрасна», "Худа така", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко ефектно приспустила піджак заради пікантного кадру. Дівчина доповнила образ ледь помітним макіяжем і елегантною укладкою. Як відомо, красуня вчиться за кордоном, де намагається розвивати свій блог в Instagram.

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