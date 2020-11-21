У Софії Ротару з'явилися проблеми з концертами

Подробиці розповів концертний директор співачки Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

Не секрет, що під час світової пандемії багато артистів зазнають збитків, але ситуацію Софії Ротару посилює її бажання отримувати гонорари в доларах. Співачка навідріз відмовляється знижувати оплату за свої виступи і в підсумку виявилася непотрібною в Росії, де замовники вибирають артистів "подешевше".

"Щоб тільки забезпечити всі витрати по її приїзду, організаторам потрібно заплатити гонорар Баскова. Але ж ще їй самій потрібно заплатити гонорар. Тому замовники вибирають тих, хто дешевше. Зараз криза: грошей ні в кого немає", - пояснив Лавров.

У той же час він підкреслив, що Ротару візьме участь у "Пісні року" і виступить там абсолютно безкоштовно.

"Вона готова відсидіти для цього карантин. Хочу підкреслити: виступ Ротару на фестивалі «Пісня року» буде безкоштовним. У Софії Михайлівни давня дружба з Ігорем Крутим, тому гонорар їй ніхто платити не буде", - підсумував концертний директор співачки.



