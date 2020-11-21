У Софії Ротару з'явилися проблеми з концертами
Подробиці розповів концертний директор співачки Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.
Не секрет, що під час світової пандемії багато артистів зазнають збитків, але ситуацію Софії Ротару посилює її бажання отримувати гонорари в доларах. Співачка навідріз відмовляється знижувати оплату за свої виступи і в підсумку виявилася непотрібною в Росії, де замовники вибирають артистів "подешевше".
"Щоб тільки забезпечити всі витрати по її приїзду, організаторам потрібно заплатити гонорар Баскова. Але ж ще їй самій потрібно заплатити гонорар. Тому замовники вибирають тих, хто дешевше. Зараз криза: грошей ні в кого немає", - пояснив Лавров.
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Раніше стало відомо, що співачка за час карантину втратила більше 42 мільйонів рублів доходів. І це тільки за весну 2020 року. Яку суму втратила співачка за весь період пандемії залишається лише тільки здогадуватися.
Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "проживе 100 років".
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