Особняк співачки Софії Ротару під Ялтою пограбували невідомі

За словами сусіда зірки, у артистки викрали цінності на шість мільйонів рублів або близько 75 тисяч доларів, передає "Собеседник".

Відзначається, що інцидент мав місце близько двох-трьох років тому.

За словами сусіда Олександра, крадіжка була здійснена в той час, коли співачка перестала приїжджати в будинок. Зараз же в нього також приходить лише обслуга-прибиральниця і садівник.

Чоловік не виключає, що Ротару вирішила "попрощатися з півостровом" — до нього доходили чутки, що розкішна нерухомість артистки площею в 400 квадратів виставлена на продаж.

Зазначимо, будинок Ротару в Ялті спроектував син співачки Руслан. Особняк знаходиться в семи кілометрах від Ялти в районі ботсаду.

Будівля оточена високим парканом, охороняється і обладнано камерами стеження. Біля будинку є сад, який колись обробляла Ротару. Там же розташовувалися і овочеві грядки, урожаєм з яких хвалилася народна артистка.

Нагадаємо, нещодавно концертний директор Ротару Сергій Лавров, через скасування концертів Ротару недоотримала мільйони рублів. Зараз співачка знаходиться в Києві, що обмежує її можливості по пересуванню. Наприклад, нещодавно вона не змогла погодитися на корпоратив в Новосибірську, тому що просто не змогла б туди долетіти.

Відзначається, що при найскромніших підрахунках на місяць артистка втрачає по 14 мільйонів рублів.

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