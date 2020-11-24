Популярний блогер і ведуча програми "Орел і Решка" Настя Івлеєва посміялася над собою

Як пише Politeka.net, Івлеєва прославилася завдяки тому, що знімала смішні відео для Інстаграма. Саме там її помітили продюсери і запросили в шоу «Орел і решка». Після цього кар'єра дівчини пішла вгору. Сьогодні Івлеєва одна з найвідоміших блогерів в країнах СНД. Крім цього, вона одружена з репером Елджеєм, який є одним з найбільш високооплачуваних артистів в Росії.

На відео, яке з'явилося в мережі, Настя намагається спокусливо з'їсти банан. Вона знімає з нього шкірку і засовує в рот цілим. Після цього артистка спокусливо дивиться в кадр, але буквально через секунду робить вигляд, що вдавилася бананом.

Варто відзначити, що Настя вибрала маленький банан, тим самим натякнувши на скандальне інтерв'ю Юрію Дудю, в якому вона обговорювала довжину чоловічої гідності. Після інтерв'ю над Настею постійно жартували з цього приводу, а вона, користуючись нагодою, записала смішний трек «15 см» і обіграла тему в своїх вайнах.

"Мати спокуси", - підписала відео Настя.

У коментарях під постом посміялися над відео.

"Вся я в одному відео», «+ - 15 см», «Маленький банан-так, маленька гідність-ніколи», «спокусливість зашкалює», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва влаштувала нічні підглядання за Елджеєм:"Ось це мужик".

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