Популярный блогер и ведущая программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева посмеялась над собой

Как пишет Politeka.net, Ивлеева прославилась благодаря тому, что снимала смешные видео для Инстаграма. Именно там ее заметили продюсеры и пригласили в шоу «Орел и решка». После этого карьера девушки пошла вверх. Сегодня Ивлеева одна из самых известных блогеров в странах СНГ. Кроме этого, она замужем за рэпером Элджеем, который является одним из самых высокооплачиваемых артистов в России.

На видео, которое появилось в сети, Настя пытается соблазнительно съесть банан. Она снимает с него кожуру и засовывает в рот целиком. После этого артистка соблазнительно смотрит в кадр, но буквально через секунду делает вид, что подавилась бананом.

Стоит отметить, что Настя выбрала маленький банан, тем самым намекнув на скандальное интервью Юрию Дудю, в котором она обсуждала длину мужского достоинства. После интервью над Настей постоянно подшучивали по этому поводу, а она, пользуясь случаем, записала смешной трек «15 см» и обыграла тему в своих вайнах.

"Мать соблазна", - подписала видео Настя.

В комментариях под постом посмеялись над видео.

«Вся я в одном видео», «+ - 15 см», «Маленький банан-да, маленькое достоинство-никогда», «Соблазнительность зашкаливает», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Ивлеева устроила ночные подглядывания за Элджеем: «Вот это мужик».

А еще Politeka писала, что Настя Ивлеева кардинально поменяла внешность: "Все когда-то заканчивается...".

Также Politeka сообщала, что Настя Ивлеева показала, какой "булочкой" была до всенародной славы: «У меня были очень жирные…».