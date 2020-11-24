Російська співачка Ольга Бузова поскаржилася на гірку долю своїй колезі, телеведучій і комедіантці Катерині Варнаві

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кілька сторіс, на яких спілкувалася і обіймалася з Варнавою за лаштунками шоу «Льодовиковий період». Як відомо, Бузова бере участь у проекті, де їй останнім часом ставлять низькі оцінки. Варнава вирішила підтримати Ольгу.

"Оля, пташка, ти була краще за всіх. Моя пусічка. Просто нас тут весь час недооцінюють", - зазначила Варнава.

"Тому що ми високі, красиві. Але це не точно", - пожартувала Бузова і дівчата почали заливатися сміхом.

"Пурхай, моя зірка. Я прийду наступного разу за тебе вболівати, і якщо ти не займеш перше місце, тоді я прийду ще раз», - продовжила розвивати тему Катерина.

Ольга, в свою чергу, засмутилася, що Варнаву не посадили в журі, де вона точно б поставила їй хороші оцінки.

"Нас б'ють - ми літаємо", - підписала сторіс Бузова.

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