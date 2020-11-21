Зірка Ольга Бузова розповіла, чому фанатам варто подивитися її новий виступ на "Льодовиковому періоді"

Відверта публікація з'явилася в особистому мікроблозі співачки в Instagram.

За словами зірки, в новий номер вони з партнером Дмитром Соловйовим вклали душу і серце.

"Мої хороші...іноді не хочеться нічого говорити, а хочеться, що б ви просто подивилися на наш 8 прокат, в який ми вклали всю душу і серце, всі сили і бажання залишитися в проекті, і продовжувати радувати Вас, нашого улюбленого глядача", - зізналася Бузова і додала, що вони тренувалися навіть тоді, коли всі відпочивали.

Російська зірка розповіла, що в момент виступу вона всіляко приховувала свої емоції і намагалася не згадувати, що вона з партнером опинилася на межі вильоту з шоу.

"Було емоційно дуже-дуже складно, хоч ми і робили вигляд, що все добре, і намагалися на тему номінації взагалі не говорити. Я навіть примудрялася жартувати, але всередині мене така буря була", - додала Бузова і опублікувала добірку знімків зі свого нового виступу.

"Оля! Талант і краса! Яка вона молодець", "чим би дитя не тішилося, аби шоу-бізнес не ходило", "навіть від фото мурашки по тілу, ви круті", "я люблю тебе Ольга бузова", "Просто супер", "звичайно будемо дивитися і тримати кулаки за тебе", "знову на колінах...", "Самостійних елементів знову немає?", "Ось це Я розумію"не хочеться нічого говорити". Нічого і не сказала", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що коханця Ольги Бузової вивели на чисту воду.

Відверту заяву зробив його колишній друг Муххамат Бітуєв. За його словами, Дава нібито просто використовує популярність Ольги Бузової для досягнення власних цілей.

Блогер не сумнівається, що Ольга Бузова в небезпеці, адже Давид Манукян нібито скоро покаже, на які підлі вчинки він здатний.

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