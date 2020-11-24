Віра Брежнєва показала своїх подруг і дочку Соню в спокусливих образах з її нового кліпу

Не так давно популярна співачка українського походження випустила кліп на пісню «Сестра», в якому показала, як веселиться з близькими для неї дівчатами. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram співачка пояснила свою задумку.

"Мої сестри. Сестри по духу і навіть більше, ніж сестра - моя кровиночка, старша донечка Соня. У мене, звичайно, є рідні сестри, але зараз ми всі розкидані по різних містах і країнах, а в пісні хотілося сказати, що ми взагалі всі дівчатка - сестри. І в нашому сестринському колі - сила. Зібратися, поговорити, виговоритися, порадитися і просто забути про все і потанцювати!", - написала Брежнєва.

Вона підкреслила, що всі сумні і радісні моменти завжди приємніше розділяти з близькими.

Співачка також поділилася фото зі зйомок, на яких зображені її дочка Соня Кіперман і подруги: Катя Сільченко, Анна Хмельова і Анна Осмєхіна. Для кліпу всі дівчата постали в спокусливих нарядах: відкритих боді, коротких топіках і шортах.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз такого поста.

"Шикарні", "Соня – королева", "скільки краси. Засліпили", "не знаю, може я ханжа, але з дочкою зніматися в такому відвертому кліпі. Він же просто просякнутий сексуальністю!", "Чудова Вірочка", "Соня така пампушка", - пишуть люди.

Нагадаємо, юна дочка Віри Брежнєвої вивалила свій сором в напівпрозорому топі, мати не стрималася.

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