Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна стали дуже популярними і обговорюваними персонами в мережі

Пародист і телеведучий Максим Галкін регулярно показує своїх діточок 7-річних Лізу і Гаррі, народжених сурогатною матір'ю, а інші фан-групи поширюють фотографії по мережі. Малюки радують своїми здібностями не тільки зіркову пару, але і їх численних шанувальників.

Так, на фан-сторінці присвяченій Лізі Галкіній з'явилося зворушливе фото двійнят, передає Politeka.net

На знімку діти позують на тлі величезного вікна: Гаррі в стильно костюмі, а Ліза — в ніжній сукні і з короною на голові, як справжня принцеса.

Фанати прийшли в невимовний захват і почали коментувати побачене. Деякі назвали Лізу і Гаррі диво дітьми, відзначаючи, що з радістю спостерігають за малюками. Інші побажали їм щастя та успіхів у навчанні, адже як відомо, цього року дітлахи пішли до першого класу.

"Такі славні дітки!!!😘 😘 😍 😍 👍 ", "Як Кай і Герда", " Щастя, успіхів у навчанні в новому році", "казкові персонажі, щастя", " Принц з принцесою", " Обожнюю їх обох.чудо діти 💞 💞 💞 👍 👍 👍 ", " Дуже красиві і розумні дітки не по роках!!!", "Маленька Примадонна і маленький Максим. Як скопійовані! Золоті дітлахи 😍 😍 😍 " - захоплюються в мережі.

Нагадаємо, що пом'ятий Максим Галкін з тижневою щетиною різко постарів поруч з молодящейся Пугачовою.

Як повідомляла Politeka, розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео: "ти спочатку подивися...".

Також Politeka писала, що Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці: дочка в захваті.