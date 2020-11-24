Популярна українська співачка Оля Полякова показала себе з несподіваним кольором волосся в компанії DZIDZIO

Не так давно обидва артисти стали зірковими детективами в новому шоу "Маска". Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Полякова поділилася першим спільним фото зі знімального майданчика.

На ньому співачка постала в незвичайному образі. Для появи в шоу їй підібрали класичний костюм ніжно-блакитного відтінку зі стильним маленьким капелюшком. Однак, головною родзинкою стало яскраво-червоне волосся, на яке Полякова проміняла свій фірмовий блонд. В якості фінального акценту стилісти додали в образ Олі яскраво-сині лінзи.

У свою чергу, DZIDZIO з'явився в студії в помаранчевому піджаку і капелюсі з пір'ям.

"Починаємо!",- підписала знімок Полякова.

Її шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"Омайгад", "Богиня просто нереально шикарна", "на Алсу схожа трохи", "очі очманілі", "Олечка, це ви?", "Крутий образ!", "Які очі дивовижні", "Поляковій личить цей колір", "Ого яке перевтілення. Вам дуже добре!", "У кожному образі Оленька, ви прекрасні!", "Старша сестра Дорофєєвої", "Русалочка", "Оля виглядає з ясними очима і темним волоссям молодше", "Дзідзьо без макіяжу зовсім інша людина, дуже красивий", "Міс, ви чарівні", - пишуть люди.

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