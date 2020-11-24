Супермодель російського походження Ірина Шейк вразила фоловерів новим чорно-білим фото

Як передає Politeka, відповідний знімок з'явився на сторінці Шейк у соцмережі.

Так, супермодель опублікувала світлину, на якій видно тільки половину її обличчя та руку, якою вона граційно підпирає голову.

Всього за декілька годин фото зібрало понад 160 тисяч лайків.

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Судячи з усього, даною світлиною Шейк анонсувала вихід нового випуску журналу Vogue, на обкладинці якого опублікують її обличчя.

"Сoming Soon", - під таким хештегом супермодель запостила нову світлину.

В коментарях користувачі соцмережі не приховують свого захвату від краси Ірини Шейк та навіть порівнюють її з янголом.

"Який янгол", "Шикарна", "Виходь за мене!", "Боже, ну що за красуня", "Іра, ти - космос", "Гарна жінка", "Гарні очі", "Справжня краса", "Королева", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Ірина Шейк - супермодель російського походження. Їй 34 роки, вона народилась у Челябінській області. Своєю яскравою зовнішністю Ірина зобов'язана татарському походженням по батькові та російській - по матері. З 2010 по 2015 роки Ірина перебувала в стосунках з футболістом Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що розкішна Ірина Шейк в "золотому" декольте виставила напоказ свої пружності:"у нас був веселий...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк в мікроскопічних трусиках засвітила солодкі місця:"коли ти нарешті...".

Також Politeka писала, що апетитна Ірина Шейк покуражилася перед дзеркалом, задерши футболку:"валянки не забула".