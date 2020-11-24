Супермодель российского происхождения Ирина Шейк поразила фолловеров новым черно-белым фото

Как передает Politeka, соответствующий снимок появился на странице Шейк в соцсети.

Так, супермодель опубликовала фотографию, на которой видно только половину ее лица и руку, которой она грациозно подпирает голову.

Всего за несколько часов фото собрало более 160 тысяч лайков.

Судя по всему, данной фотографией Шейк анонсировала выход нового выпуска журнала Vogue, на обложке которого опубликуют ее лицо.

"Сoming Soon", - под таким хэштегом супермодель запостила новую фотографию.

В комментариях пользователи соцсети не скрывают своего восторга от красоты Ирины Шейк и даже сравнивают ее с ангелом.

"Какой ангел", "Шикарная", "Выходи за меня!", "Боже, ну что за красавица", "Ира, ты - космос", "Хорошая женщина", "Красивые глаза", "Настоящая красота", "Королева", - пишут в комментариях.

Как известно, Ирина Шейк - супермодель российского происхождения. Ей 34 года, она родилась в Челябинской области. Своей яркой внешностью Ирина обязана татарскому происхождению по отцу и российскому по матери. С 2010 по 2015 годы Ирина находилась в отношениях с футболистом Криштиану Роналду.

Напомним, что роскошная Ирина Шейк в "золотом" декольте выставила напоказ свои упругости:"у нас был веселый...".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк в микроскопических трусиках засветила сладкие места: "когда ты наконец...".

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