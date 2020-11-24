Супермодель российского происхождения Ирина Шейк поразила фолловеров новым черно-белым фото
Как передает Politeka, соответствующий снимок появился на странице Шейк в соцсети.
Так, супермодель опубликовала фотографию, на которой видно только половину ее лица и руку, которой она грациозно подпирает голову.
Всего за несколько часов фото собрало более 160 тысяч лайков.
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Судя по всему, данной фотографией Шейк анонсировала выход нового выпуска журнала Vogue, на обложке которого опубликуют ее лицо.
"Сoming Soon", - под таким хэштегом супермодель запостила новую фотографию.
В комментариях пользователи соцсети не скрывают своего восторга от красоты Ирины Шейк и даже сравнивают ее с ангелом.
"Какой ангел", "Шикарная", "Выходи за меня!", "Боже, ну что за красавица", "Ира, ты - космос", "Хорошая женщина", "Красивые глаза", "Настоящая красота", "Королева", - пишут в комментариях.
Как известно, Ирина Шейк - супермодель российского происхождения. Ей 34 года, она родилась в Челябинской области. Своей яркой внешностью Ирина обязана татарскому происхождению по отцу и российскому по матери. С 2010 по 2015 годы Ирина находилась в отношениях с футболистом Криштиану Роналду.
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