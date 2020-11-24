49-річна російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте зачарувала доглянутою зовнішністю

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилося фото, на якому Христина постала у всій красі. Артистка була на радіо. Це було видно по мікрофону, який стояв біля неї. Волосся у співачки було накручене.

Христина вибрала для заходу незвичайне чорне плаття з цікавим вирізом на руці. Виглядала вона в ньому чудово.

Варто відзначити, що на відміну від своєї матері, легендарної співачки Алли Пугачової, Христина все життя була стрункою. Ймовірно, фігура їй дісталася від її батька, циркового артиста Миколаса Орбакаса. Крім цього, безсумнівно Христина приділяє багато часу спорту і правильному харчуванню.

У коментарях до посту Орбакайте залишили масу приємних слів. Шанувальники звернули увагу, що в свої 49 років виглядає артистка просто чудово.

"Полюси помінялися", «ти найкраща», «красуня», «я вас Христиночка люблю», «красива», «вогонь», "зовсім не старіє", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте блиснула фігуркою в пікантній білій сукні. Жінка вибрала вигідну для фігури сукню на запах. На стегні красуні красувалася срібляста зірка.

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