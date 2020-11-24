Але є і план "Б"

В Україні пропонують автоматично коригувати тарифи на комунальні послуги

Як уточнила заступник міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцяновська, під час опалювального сезону вартість газу для підприємств теплопостачання зростає буквально кожен місяць, пише прес-служба Мінрегіону.

Це, в свою чергу, не може не впливати на тарифи на комуналку. За словами Хоцяновської, в такій ситуації було б доцільно автоматично коригувати цифри в платіжках замість того, щоб кожен раз приймати рішення про їх зміну.

«Мінрегіон пропонує розглянути варіант введення автоматичне коригування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги», - розповіла заступник міністра.

Вона уточнила, що найчастіше це пов'язано з тенденціями на самому ринку газу та електроенергії, через які змінюється вартість цих складових.

Якщо ж Верховна Рада не підтримає цю ініціативу, Мінрегіону хоче запропонувати щомісяця проводити перерахунок вартості теплоенергії та комунальних послуг з урахуванням зміни вартості енергоносіїв.

Раніше експерти попередили українців, що через холодну погоду і виснаження запасів у сховищах вартість газу може різко підскочити в грудні.

Президент Асоціації Газові трейдери України Андрій Мізовец розповів, що вже в грудні українці в середньому будуть платити до семи тисяч гривень за тисячу кубічних метрів.

Нагадаємо, ціни на газ стрімко йдуть вгору, названі драконівські тарифи: "в 3,7 рази більше...".

Як повідомляла Politeka, новий тотальний локдаун все ближче, як зміняться тарифи, ціни і зарплати: "буде значно гірше".

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