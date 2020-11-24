Відома російська актриса Христина Асмус заінтригувала незвичайним фото

Як пише Politeka.net, свіжий знімок зірка опублікувала у себе в Instagram. Асмус прикрила одне око рукою, а другим втупилася в камеру. На обличчі у неї був ніжний мейк, який зробив її особливо красивою.

"Підглядаю за вашими відео для конкурсу #перепляшиасмус! Ви, звичайно, приголомшливі! Кожне відео-унікально!» ,- підписала фото Христина, нагадуючи, що оголосила конкурс для шанувальників.

За короткий час її пост зібрав більше 15 тисяч лайків. У коментарях актрису стали розхвалювати. Шанувальники оцінили її родимку - зброя для спокушання чоловіків.

"Подобається ваша творчість", "найкрасивіша і класна. Як завжди фотки вогонь", "Христина, ви прекрасні!", "Кріс ти очаровашка", «Сама то дуже здорово станцювала", " ти красива і бажана. Шкода, що сушишся. Очараванго!", "Родимка-це секретна заборонена зброя. Бах-наповал!", "Симпотяшка", «лялечка»," Ауф яка красива принцеса, хоч і одноока", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус показала, як виглядала на початку відносин з Гаріком Харламовим. Вона опублікувала фото 2013 року. Варто відзначити, що Христина за роки шлюбу сильно схудла. До того ж, її обличчя стало більш виразним.

Нагадаємо, що матюгальніца Асмус приголомшила новим постом, фото і текст розійшлися:"як каже Гарік Харламов...".

А ще Politeka писала, що розлучена Христина Асмус приголубила себе на камеру, запустивши руки в штани: "що це було ваще?".

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