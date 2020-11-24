Російська актриса Христина Асмус здивувала дивним танцем у ванній кімнаті

Як пише Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кумедне відео в домашньому образі. Спочатку розпатлана екс-дружина Гаріка Харламова з'явилася в кадрі в коричневому светрі, чорних легінсах-підштанниках і черевиках. По ходу ролика Христина встигла не тільки показати сміливі рухи, але і змінити одяг (щоб подивитися, скрольте до кінця).

У якийсь момент актриса спробувала зняти светр і заплуталася в ньому, проте в підсумку впоралася з цим завданням, не перериваючи танцю. Позбувшись від цього елемента одягу, Асмус почала гладити себе, а потім і зовсім засунула руки в легінси, натягнувши їх до межі. Наостанок вона стягнула термобілизну і опинилася в синіх джинсах з розстебнутою ширінкою.

"На численні прохання! Хто там хотів і не встиг минулого разу? Продовження найвеселішого, простого і кайфового конкурсу»Перепляши Асмус"!",- зазначила вона в описі. - "Запалюйте! Креативте! І рвіть Instagram своєю граціозністю! Удачі!".

Христина вразила користувачів соцмережі своїми пристрасними рухами і отримала багато приємних коментарів:

"Ви в танцях😆"; " прикольний стьоб😁 👍"; "схожа на дівчину з СРСР"; "чет Я орнув)) светр/килим чудовий"; "баба в термобілизну на джинси - це вогонь! 😜 Крістіна браво!"; "Переплясати Христину, чи знайдеться стільки сміливих"; "Христина, я ржу"; " молодець, класно вийшло🔥"; "це шедевр"; "Просто вишка!!!!!"; "Просто бомба😍 🔥"; "понеслася"; "так і бачу заголовки статей Христина Асмус зійшла сума! 🤣 Христина розумниця вміє посміятися над собою"; " Чуєш, ти че така зухвала? 😊 без килима на задньому плані вашпе не круто)"; "Що це було взагалі?".

Нагадаємо, що Асмус показала, як виглядає її ідеальний день поруч з коханою людиною: рідкісний кадр.

Як повідомляла Politeka, Асмус на публіці раптово згадала про дочку і розбурхала "дорослим змістом": відео облетіло мережу.