Російський співак Філіп Кіркоров заінтригував шанувальників новинами про нову пісню

Як пише Politeka.net, свіже фото поп-король опублікував у себе в Instagram. Він був одягнений у молодіжний одяг. На Кіркорові красувалася яскрава жовта футболка, спортивні штани і об'ємні жовті кросівки. Голову співака традиційно прикривала кепка. Однак Кіркоров не зміг приховати сивини. Видно, що 53-річний артист сильно постарів.

"Коли сам собою задоволений! Вечір в студії і готова приголомшлива пісня в дуеті з...Пишіть ваші версії", - заявив Кіркоров.

Шанувальники відразу ж стали гадати, з ким заспіває поп-король після успішного дуету з блогером Давою. Найпоширенішою відповіддю став репер Моргерштерн. Крім цього, фани припустили, що Кіркоров може підтримати свою кар'єру дуетом з Ані Лорак, Ольгою Бузовою або Сергієм Лазарєвим. Не виключили шанувальники, що він міг би заспівати з самою Аллою Пугачовою. У коментарях також стали хвалити і критикувати Філіпа.

"Ех Філя, ти не такий як був вчора", "вже немає хороших пісень і це вже і не артист", " дуже цікаво! Чекаю Ваш новий дует!", "Обожнюю Вас! І мені все одно з ким дует, ви в будь-якому дуеті зірка", "чудово виглядаєте", "будь-який дует автоматично стане прекрасним!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що задоволеного Кіркорова застукали в обнімку з чоловіком, фото вже в мережі: "чекаємо продовження...".

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