Король російської поп-сцени Філіп Кіркоров відпочиває в ОАЕ, де вирішив відвідати магазини з неймовірно красивою тканиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував відео про те, як він ходить по магазинах. Співак натякнув, що закуповує тканину для нових костюмів, які будуть шити для його концертів.

На відео поп-король засвітився без перуки. Він прикрив голову кепкою, але вона не змогла приховати повністю сивого волосся артиста. Борода співака теж практично повністю посивіла. Крім цього, на деяких кадрах було видно, що ззаду на голові залишилося ріденьке волосся. Ймовірно, саме з цієї причини співак ходить або в перуці, або в кепці. Таким чином, Кіркоров виглядає зовсім як дідусь.

Варто відзначити, що в цей же день Кіркоров опублікував пост, на якому позував в перуці і з фарбованою бородою. Шанувальники поп-короля вважали за краще не звертати увагу на різке перевтілення зірки, залишивши йому масу приємних слів під фото.

"Улюблений король", "дуже молодо виглядаєте", "Філіп, знову ви нас повалили своєю красою", «Ви так схудли, вистачить...ви завжди шикарний», «Ви так схудли! Прекрасні як ніколи!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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