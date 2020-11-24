Голлівудська актриса Анджеліна Джолі покрасувалася образом в ліжку

Зірка не веде соціальні мережі і не ділиться фото з нових фотосесій. Проте, в Instagram шанувальники публікують самі кращі фото актриси і діляться думкою з приводу її зовнішнього вигляду. Також шанувальники люблять обговорювати образи Джолі, які вона приміряла раніше або навіть коли була ще зовсім підлітком.

На одному з таких фото Анджеліна змогла порадувати шанувальників не тільки мінімалістичним і ніжним виглядом в білосніжній сукні без рукавів, але ще і бездоганною природною красою. Зокрема, довгі і розпущені локони Джолі не залишили шанувальників байдужими. А тарілка з ягодами і фруктами біля її ніг привернули не менше уваги, ніж полуниця, яку актриса тримала в руці.

"Кожен, хто цінує здорове харчування, є шанувальником самого життя. 🍓❤️ # Анджеліна Джолі", - сказано на фан-акаунті.

Ось що пишуть в мережі:

"Буквально найкрасивіший образ💘; eu quero😋; хороша жінка; Красиво і чуттєво🌹; так вірно, а журавлина, яблуко, цитрон і кавун - мої улюблені; Я люблю тебе, Енджі ❤; це фото виглядає нерозумно і відчайдушно !! @ angelinajolie_offiicial, ти ніколи не будеш @jenniferaniston; найкрасивіша дівчина на світі; наберіться терпіння, спочатку аперитив; 😍дуже красиво😍; О, полуниця в шоколаді ... моя улюблена".

Раніше ми писали, що зараз же актриса звела використання декоративної косметики до мінімуму. У реальному житті, судячи з фото ЗМІ, вона не завдає макіяж, якщо вона не працює. Це, мабуть, ще одна причина, чому її шкіра виглядає так добре.Також вона практично завжди носить головні убори і постійно зволожує шкіру.

Щоб підтримувати красу, тепер Джолі зрідка відвідує косметолога і робить лазерну шліфовку, яка сприяє поліпшенню стану шкіри і надає їй природне світіння.

"Як ковток свіжої води, ідеальна дамочка; нею можна захоплюватися все життя💯; 😍 😍 😍 bellissima😘 😘 😘 😘; дорогий образ коханої жінки; Вау, так мило, На добраніч, дорога❤️❤️❤; краще, вічна Лара Крофт❤️; багатий королівський вигляд; дивовижний щасливий ранок🌞 пора моєму серцю🌹❤; абсолютно прекрасний цей знімок».

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