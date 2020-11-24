Голливудская актриса Анджелина Джоли покрасовалась образом в постели

Звезда не ведет социальные сети и не делится фото с новых фотосессий. Тем не менее, в Инстаграм поклонники публикуют сами лучшие фото актрисы и делятся мнением по поводу ее внешнего вида. Также поклонники любят обсуждать образы Джоли, которые она примеряла ранее или даже когда была еще совсем подростком.

На одном из таких фото Анджелина смогла порадовать поклонников не только минималистичным и нежным видом в белоснежном платье без рукавов, но еще и безупречной естественной красотой. В частности, длинные и распущенные локоны Джоли не оставили поклонников равнодушными. А тарелка с ягодами и фруктами у ее ног привлекли не меньше внимания, чем клубника, которую актриса держала в руке.

«Любой, кто ценит здоровое питание, является поклонником самой жизни. 🍓❤️ # Анджелина Джоли», - сказано на фан-аккаунте.

Вот что пишут в сети:

«Буквально самый красивый образ💘; Eu quero 😋; хорошая женщина; Красиво и чувственно 🌹; Так верно, а клюква, яблоко, цитрон и арбуз - мои любимые; Я люблю тебя, Энджи ❤; Это фото выглядит глупо и отчаянно !! @ angelinajolie_offiicial, ты никогда не будешь @jenniferaniston; Самая красивая девушка на свете, да, клубничка хороша; Наберитесь терпения, сначала аперитив; 😍очень красиво 😍; О, клубника в шоколаде ... моя любимая».

Ранее мы писали, что сейчас же актриса свела использование декоративной косметики до минимума. В реальной жизни, судя по фото СМИ, она не наносит макияж, если она не работает. Это, вероятно, еще одна причина, по которой ее кожа выглядит столь хорошо.Также она практически всегда носит головные уборы и постоянно увлажняет кожу.

Чтобы поддерживать красоту, теперь Джоли изредка посещает косметолога и делает лазерную шлифовку, которая способствует улучшению состояния кожи и придает ей естественное свечение.

«Как глоток свежей воды, идеальная дамочка; ею можно восхищаться всю жизнь💯; 😍😍😍bellissima😘😘😘😘; Дорогой образ любимой женщины; Вау, так мило, спокойной ночи, дорогая ❤️❤️❤; Лучшее, вечная ЛАра Крофт❤️; богатый королевский вид; Удивительное счастливое утро🌞 пора моему сердцу🌹❤; Абсолютно прекрасный этот снимок».

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной: "Это знак?".

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