Известный российский шоумен Александр Ревва, также известный публике под псевдонимом Артур Пирожков, показал фолловерам фото своей семьи
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Реввы в соцсети.
Так, шоумен опубликовал фото, на котором он вместе с женой и двумя дочками находится в Парке цветов. При этом свою семью он сравнил с "самым красивым букетом".
"Посетил сегодня Парк цветов и собрал самый красивый букетик в мире!!!" - написал Ревва.
Новая "ВИА Гра" переборщила со страстью в маечках и шортиках, противоречивые кадры: "Меладзе пора завязать"
Звезда "Дизель шоу" спустила штаны перед Крутоголовым, едва не получив по заслугам: «Все, все, все»
"Ножки мамины": семилетняя дочь Пугачевой и Галкина ошеломила видом с очками и белоснежной вуалью
Дефолт в Украине, эксперт предупредил, каким будет доллар и что делать с деньгами: "Желательно перевести в..."
Примечательно, что вся семья позирует на фото в похожих образах - на всех них одежда розового цвета.
Также шоумен указал геолокацию - Дубай.
Всего за полчаса фото собрало почти 15 тысяч лайков, а пользователи соцсети выражают в комментариях восторг от семьи Реввы.
"Лучший букет всей жизни", "Красивый букет из радости близких - это бесценно", "Молодцы, есть же еще счастливые семьи в шоу-бизнесе", "Старшая дочь очень напоминает дочку из мультфильма "Суперсемейка", "Вы хорошая семья", "Класс!", "Вечеринка в розовом", "Да, букет действительно прекрасный", "Прекрасная семейная идиллия, супер", "Какие хорошие", "Очень красивая пара с красивыми детьми", - пишут в комментариях.
Напомним, жена Артура Пирожкова показала младшую дочь, красавиц не отличить: "такие счастливые".
Как сообщала Politeka, Артур Пирожков с красавицей-женой показали настоящую страсть на яхте: "Хватит вам уже...".
Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова аппетитно выставила свою гордость на пляже: "прекрасная нимфа".