Известный российский шоумен Александр Ревва, также известный публике под псевдонимом Артур Пирожков, показал фолловерам фото своей семьи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Реввы в соцсети.

Так, шоумен опубликовал фото, на котором он вместе с женой и двумя дочками находится в Парке цветов. При этом свою семью он сравнил с "самым красивым букетом".

"Посетил сегодня Парк цветов и собрал самый красивый букетик в мире!!!" - написал Ревва.

Примечательно, что вся семья позирует на фото в похожих образах - на всех них одежда розового цвета.

Также шоумен указал геолокацию - Дубай.

Всего за полчаса фото собрало почти 15 тысяч лайков, а пользователи соцсети выражают в комментариях восторг от семьи Реввы.

"Лучший букет всей жизни", "Красивый букет из радости близких - это бесценно", "Молодцы, есть же еще счастливые семьи в шоу-бизнесе", "Старшая дочь очень напоминает дочку из мультфильма "Суперсемейка", "Вы хорошая семья", "Класс!", "Вечеринка в розовом", "Да, букет действительно прекрасный", "Прекрасная семейная идиллия, супер", "Какие хорошие", "Очень красивая пара с красивыми детьми", - пишут в комментариях.

Напомним, жена Артура Пирожкова показала младшую дочь, красавиц не отличить: "такие счастливые".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков с красавицей-женой показали настоящую страсть на яхте: "Хватит вам уже...".

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова аппетитно выставила свою гордость на пляже: "прекрасная нимфа".