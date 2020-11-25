У Пенсійному фонді України розповіли, коли можна виходити на пенсію
Наступного року зміниться вік виходу на пенсію. Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства. У ПФУ розповіли детально про те, кого торкнуться зміни.
Так, з першого квітня 2021 року пенсійний вік для жінок збільшиться на півроку. Зараз пенсійний вік українок - 59 років і 6 місяців, а з майбутнього року - 60 років.
Жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть розраховувати на пенсію по досягненню 59 років і 6 місяців, а решта, що народилися після 1 квітня 1961 року, будуть отримувати пенсію після досягнення ними віку 60 років.
Варто зазначити, що з першого січня 2028 року пенсія в Україні призначатиметься незалежно від віку, лише за фактом 40 і більше календарних років страхового стажу.
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Зараз страховий стаж становить не менше 27 років, а з кожним наступним роком ця цифра буде збільшуватися. Тривалість страхового стажу визначається на момент досягнення пенсійного віку.
Нагадаємо, радник міністра соціальної політики Микола Шамбір розповів, що у грудні 2020 року мінімальна пенсія зросте з 1712 до 1769 гривень. Ця надбавка пов'язана з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні.
Політик пояснив, що доплати отримають всі, чиї надбавки залежать від прожиткового мінімуму.
Раніше ми писали, що середній розмір пенсії в нашій країні становить - 3 410,60 гривень. Найбільші виплати у колишніх суддів, на їх довічне грошове утримання виділяється по 52 тисячі 420,25 грн.
Нагадаємо, що розрахунок пенсій зміниться: в ПФУ розкрили важливий нюанс, "порівняно з серпнем..."
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