Популярный украинский певец Константин Бочаров (MELOVIN), который был фаворитом Андрея Данилко на Евровидении, показал, как выглядит после инцидента с лицом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певец опубликовал фото, на котором предстал в очень стильном образе. Он был одет в черные джинсы и толстовку, сверху которых набросил серый пиджак. Образ дополняла шапочка и белые носки с красной каплей.

Как известно, на днях Бочаров решил сбрить брови. Он снимал этот процесс на камеру. Зачем было уродовать свое лицо артист не объяснил. Спустя пару дней он показал, как выглядит без бровей в повседневной жизни. Жуткая внешность сразу же бросается в глаза на фото. Впрочем, многим поклонникам новый образ артиста понравился.

«Простите, но мне аж плохо стало от этих фото, скорей бы вернулся прежний Мэл», «Интересный ты стал», «Классно конечно, но брови были такие красивые», «Наверное чуть ли не единственный человек, который даже без бровей выглядит шикарно», «Вот он, новый MELOVIN», «Ааааа брови заболели», «Даже без бровей красавчик», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что недавно в доме, где живет Бочаров, произошел пожар. Парень рассказал об эвакуации и показал кадры бедствия. Артисту пришлось долгое время переживать о своем имуществе.

Напомним, что MELOVIN устроил дефиле «на стиле» по ночному городу: «Какой гламур, какая грация».

Как сообщала Politeka, MELOVIN изменил внешность кардинальным способом: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что MELOVIN впечатлил голливудской внешностью: «Парень из 70-х».