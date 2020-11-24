Популярный украинский певец MELOVIN показал себя в новом образе и рассказал о серьезном испытании

Константин Бочаров, который запомнился многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, поделился новым эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, артист признался, что в прошлом месяце впервые в жизни столкнулся с такой проблемой, как панические атаки. Это произошло в день, когда он выступил на радиостанции, встретился со своими поклонниками и побывал на записи песни.

«Вернулся домой, лёг на кровать, и пришла она. Впервые в моей жизни. Паническая атака. Резкая нехватка воздуха, сильное волнение, будто сейчас должно что-то произойти! То кидает в жар, то ком в горле, то кидает в холод и хочется куда-то бежать, но некуда. В голове возникли всевозможные болезни!..Это было так страшно... весь мокрый...На часах 5 утра, сижу на кровати со страхом уснуть и не открыть глаз», - откровенно рассказал Бочаров.

Он признался, что это сильно его напугало.

«Было просто страшно, что я схожу с ума. Я боялся, что паническая атака будет преследовать, и она иногда снова атаковала из-за этого страха», - написал певец.

Он признался, что после этого случая начал серьезно изучать всю имеющуюся информацию по этой теме. Бочаров пообещал позже рассказать, чем закончилась эта история.

Певец также опубликовал свое новое фото. На нем он позирует в слегка безумном образе с темными губами и высветленными бровями. Яркий акцент его виду придает красный пиджак.

В комментариях поклонники сочувствуют артисту и делятся словами поддержки.

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