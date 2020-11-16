Украинский певец Константин Бочаров (MELOVIN), который был фаворитом Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидение, поделился чувственным фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал селфи, на котором выглядел невероятно круто. Он широко улыбался и посылал лучи добра своим поклонникам.

«Привет», - коротко подписал фото артист.

За короткое время пост певца собрал почти 9 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Булочка с корицей», «та самая улыбка, которой мне не хватает в эти серые будни», «Я ослепла. От этой фотки исходит яркий тёплый свет!», «Улыбнулась», «Похудел капец», «Голивудский актёр», «Ты как Баранчик Шон», «мы рады, что у тебя все хорошо», «Парень из 70-х. Красив!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Бочаров прославился после победы в 6 сезоне «Х-фактора». Его наставником в шоу был Игорь Кондратюк. После проекта артист начинает заниматься сольной карьерой и принимает участие в Национальном отборе на Евровидение. Позже он представляет Украину на песенном конкурсе.

Ранее мы писали, что MELOVIN стал крестным отцом, о чем поспешил сообщить своим поклонникам. Артист крестил ребенка в весьма эпатажном наряде.

Напомним, что полуголый MELOVIN показал украинцам, как нужно расслабляться: горячее фото.

Как сообщала Politeka, MELOVIN сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».

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