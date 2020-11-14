Зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року
Про це повідала завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише
Як пояснила метеоролог, на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.
18-річний син Тарзана і Наташі Корольової пішов в рознос, татові і не снилося: "Виріс хлопчик"
Волочкова в розкритому халаті помірялася достоїнствами з красунею-блондинкою: "Ось тут реально перекосило"
Пузата красуня Робертс в короткому топі викликала фурор в мережі: "Вагітність їй до лиця"
"Повернулася вагітною": стало відомо про таємний роман зірки" Танців з зірками", фото скандальної пари
"Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення меридіональності цих процесів, тобто посиляться більш південні і північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі і України, буде переважати більш теплі і сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії", – говорить Віра Балабух.
Але чекати, що прийдешня зима, буде тепліше попередньої не варто.
Кліматолог припустила, що на 60% переважатиме тепла погода, вища за норму.
"Але певна кількість днів буде потрапляти в кліматичну норму, і ймовірність, що буде похолодання, звичайно є", – резюмувала вона.
Раніше ми розповідали, що погода в листопаді буде аномально теплою.
В Укргідрометеоцентрі заявляли, що в листопаді в Україні буде тепла погода з невеликою кількістю опадів. Дощів, за словами фахівців, буде набагато менше норми.
Температура повітря втримається на рівні 1-8° тепла. Також зазначається, що це перевищить багаторічні значення на один–півтора градуси.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".