Зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року

Про це повідала завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише Апостроф.

Як пояснила метеоролог, на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.

"Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення меридіональності цих процесів, тобто посиляться більш південні і північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі і України, буде переважати більш теплі і сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії", – говорить Віра Балабух.

Але чекати, що прийдешня зима, буде тепліше попередньої не варто.

Кліматолог припустила, що на 60% переважатиме тепла погода, вища за норму.

"Але певна кількість днів буде потрапляти в кліматичну норму, і ймовірність, що буде похолодання, звичайно є", – резюмувала вона.

Раніше ми розповідали, що погода в листопаді буде аномально теплою.

В Укргідрометеоцентрі заявляли, що в листопаді в Україні буде тепла погода з невеликою кількістю опадів. Дощів, за словами фахівців, буде набагато менше норми.

Температура повітря втримається на рівні 1-8° тепла. Також зазначається, що це перевищить багаторічні значення на один–півтора градуси.

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