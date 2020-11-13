Атмосферний фронт вирішив випробувати українців на міцність

Такий прогноз погоди у своєму Facebook оприлюднила авторитетний синоптик Наталка Діденко.

За її словами, вихідніми деякі українці ще відчують силу потужного антициклону, який усіляко намагатиметься відганяти опади від країни.

Однак у деяких регіонах можливі дощі та навіть мокрий сніг.

"14-15 листопада антициклон ще махатиме лапами і відганятиме опади. І лише по Півночі України атмосферний фронт черкне невеликим дощем і подекуди навіть мокрим снігом. Буде холодненько: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів. На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів", - попередила синоптик у Facebook.

Наталка Діденко також зазначила, що погіршення погоди можливе також у Києві: вдень трохи покапає, але істотних змін поки не очікується.

"У Києві в суботу та неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає. Але поки що нічого особливого. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів", - резюмувала авторитетний синоптик.

Раніше кліматологи прогнозували, що зима 2019-2020 років повинна була бути суворою, але несподівано виявилася аномально теплою.

За словами синоптика Леоніда Горбаня, тепла зима була спровокована кліматичною зброєю, і для цього використовували антенні поля, розташовані в Гаконі (США), а також в Росії і в Норвегії.

Кліматологи США, Великобританії, Росії, Німеччини в листопаді 2019 року прогнозували суперхолодну зиму над територією Європи. А на Новий рік директор Гідрометцентру РФ обіцяв, що Москву накриють морози до -35, але замість цього була аномально тепла зима.

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