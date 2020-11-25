Погода в Украине 25 ноября будет неблагоприятной для половины украинцев

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в среду на значительной территории страны пройдут дожди. При этом температура воздуха в Украине не поднимется – холод не отступит даже во время осадков.

Так, в восточных регионах пройдут дожди кроме Запорожской области. Температура не поднимется выше 3-5 градусов. Ночью будет еще холоднее – до 0-2 градусов.

На Севере и в Центре дожди пройдут лишь частично. Ожидаются осадки в Киеве, а также Черниговской и Черкасской областях. А вот в Кропивницком будет солнечно. Температура воздуха в среду будет колебаться в районе 4-6 градусов.

В западных регионов дождей не будет, но холодная погода никуда не денется. Днем на Западе ожидается 4-6 градусов, а ночью 0-2 градуса. Теплее всего будет во Львове. Там столбики термометра прогреются до 6-8 градусов.

Теплее всего 25 ноября будет в южных регионах. Возле моря температура поднимется до 6-9 градусов.

В Киеве в среду будет холодно и сыро. Пройдет небольшой дождь, поэтому жители столицы снова не смогут насладиться осенним солнцем.

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