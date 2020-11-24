Український уряд не знайшов коштів на збільшення зарплат вчителям, однак при цьому президент України Володимир Зеленський пообіцяв фінансову допомогу ФОПам

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, з 1 січня 2021 року вчителям не стануть підвищувати зарплату на дві тисячі гривень, як це було обіцяно раніше. Таке рішення ухвалили через брак коштів у держбюджеті.

Як відомо, в Україні вже з 1 січня 2021 року мінімальний оклад для педагога мали підвищити щонайменше до 2,5 прожиткових мінімумів (станом на сьогодні - 6810 грн). Таке рішення ухвалив сам український уряд своєю постановою №822. Однак днями це ж рішення було скасоване.

В результаті тепер мінімальний оклад молодого вчителя становить усього лише 4455 грн.

При цьому президент України Володимир Зеленський оголосив, що ФОПи зможуть отримати допомогу у розмірі 8 тис. грн, а українцям, які мають податкові борги на суму менше 3060 грн, ці заборгованості скасують.

Очікується, що якщо в Україні введуть касові апарати й почнуть враховувати реальний обіг фізосіб-підприємців, це може створити нові надходження в бюджет країни.

Крім того, впровадження касових реєстраторів в Україні передбачається і в Меморандумі про макроекономічну допомогу з боку ЄС. Якщо порушити ці норми, Україна ризикує залишитися без підтримки у вигляді кредитів, економіка ще більше піде в тінь, а країна опиниться на межі банкрутства.

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