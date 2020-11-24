Відома фітнес-модель Ана Чері блиснула розкішною фігуркою в милих шортиках

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді. Дівчина сиділа на ліжку, зібравши волосся. Вона була одягнена в короткий топік на застібці і шорти з високою посадкою. Костюм вигідно підкреслив достоїнства фігури дівчини. Чері вирішила додати вогнику, розстебнувши топ, засвітивши свій соковитий бюст.

Фітнес-модель похвалилася, що запускає лінію власного спортивного одягу.

"Спортивний бюстгальтер на блискавці покликаний зробити образ дивовижним! Він називається Baddie і цей чорний камуфляж-мій улюблений!",- зізналася Ана.

За короткий час її пост зібрав майже 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Приголомшлива", "Красиво виглядає", "ти сяєш", "Доброго ранку красуня","Не можу дочекатися!", "Костюм виглядає приголомшливо на тобі", "чудова", "занадто мило", "немає твоїх селфі, які нам би не сподобалися!", "Гарний вигляд", «самий чуттєвий і красивий наряд», "Дівчина мрії", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері вирішила похвалитися фігурою в білизні. Вона повернулася задом, щоб шанувальники змогли розгледіти її підкачані сідниці. Виглядала дівчина просто чудово.

Нагадаємо, що кокетлива Ана Чері вип'ятила сідниці в коротеньких шортиках:"ось і горішки".

А ще Politeka писала, що рум'яна Ана Чері продемонструвала пружне тіло, здавивши принади топом: «феноменальна краса».

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері показала свої "пироги" в непристойній маєчці без ліфчика: "Ого, це сяйво...".