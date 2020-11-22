Американська фітнес-модель Ана Чері поділилася домашнім Селфі і засвітила яскравий образ в піжамі

Модель рідко ділиться домашніми фото незважаючи на те, що рідко кудись їздить і відвідує публічні заходи. Більшість кадрів в її профілі в соціальній мережі Instagram зроблені на пляжі під час відпочинку Ани в різних відкритих бікіні.

Також дівчина часто влаштовує постановочні фотосесії в своїх спортивних костюмах, які продає в магазині для спортсменок, і організовує зйомки, щоб похвалитися фігурою в білизні.

Проте домашні Селфі в піжамі виявляються також популярні, як і інші фото. Наприклад, на фан-акаунті з'явився кадр, на якому модель позувала в коротеньких шортиках і похвалилася сідницями прямо перед об'єктивом. Фанати відразу ж відреагували:

"Чудово🔥 🔥 🔥, яке видовище так прокидатися? Якщо це не розбудить вас, нічого не буде 💯😘; Чудовий і дуже красивий чудовий свіжий фітнес для здоров'я тіла ❤️; Така ідеальна жінка 🤩; Чудово 😍; Приголомшливо 🌹🔥🔥; Вау, ти абсолютно красива; Гаряча пляжна королева; Приголомшливо 😍 ось і горішки😍😍❤️; Ви йдете, дихаючи восьмим чудом світу 😍; сподіваюся, у тебе відмінні вихідні».

Ми також писали, що Ана Чері є професійним фітнес-тренером, тому співпрацює з багатьма фірмами, що продають фітнес-атрибутику і рекламує енергетичні напої для спортсменів, в тому числі і спеціальне харчування для них.

Шанувальники ставляться до фото зірки дуже позитивно, тому завжди нахвалюють її образи і засипають пости компліментами, навіть якщо кадри були представлені на фан-акаунтах. Спортсменка на одному з фото, як видно, продемонструвала всю красу свого тіла, підкреслила достоїнства пудровою білизною з мереживами і засвітила при цьому підтягнуту фігуру в цілому.

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