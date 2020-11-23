Американська фітнес-модель Ана Чері одягалася в тісний спортивний наряд, спокусивши фанатів вигинами

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Доброго ранку і щасливого понеділка! Пам'ятайте, що якщо ви хочете, щоб все працювало – потрібно тренуватися», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Чері позує в облягаючому топі з легінсами, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі.

«Феноменальна краса», «крихітка, ти бездоганна», «чарівні вигини», «ти просто неймовірно красиво виглядаєш! Гарного тобі понеділка!», «оце Я розумію-ідеальний понеділок», - пишуть її шанувальники.

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Спортсменка любить ледачий відпочинок і вважає за краще більшу частину часу проводити вдома поруч з пляжем. Вона відвідує різні заходи вкрай рідко, а у відпустку відправляється з подругами, щоб розрядити обстановку. При цьому популярна фітнес-модель вміє показати різні образи попри те, що робить більшість Селфі вдома.

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