Американська фітнес-модель Ана Чері подражнила видом в непристойній майці і купальнику

Популярна фітнес модель не знає сорому, адже звикла працювати на камеру в самих різних і сміливих образах. Дівчина поводиться досить нескромно, позуючи біля басейну, на узбережжі або під час прогулянки, адже саме завдяки зайвій сміливості її фото привертають увагу користувачів Instagram.

Так, зірка публікує фото в бікіні або навіть без нього, отримуючи кілька сотень захоплених слів від фоловерів. При цьому модель повністю не переходить меж дозволеного, а лише демонструє своє тіло в образах з ноткою пікантності.

На фото, представленому на фан-акаунті Анни, видно, що Чері є чим похвалитися. Зокрема, бюстом в до непристойності коротенькій маєчці, під якою навіть немає ліфчика. Проте, можна помітити нижню частину бікіні жовтого кольору на тонких завязочках.

Ось що пишуть в мережі:

"Вау, Ана, Ти виглядаєш приголомшливо ❤️ так красиво; золота красуня ❤️; Хороший постріл 💥; приголомшливий вигляд; мені дуже подобається😍 🔥 👌; це щасливий день красива❤️🙏; божественна краса; я люблю твоє плаття👗 😍; дивно приголомшливо ... 😍 💕 💯 🔥 ; Блін ти красива!; Добре виглядає в цьому сяйві, ого..♥ ️ ; Вау, ти дуже красива ❤⚘ 🌷 😘; тепер це класна картинка, люблю її; у тебе відмінне ідеальне тіло🔥 🌷; Краса в сонячному світлі🌞 🍁».

Також ми писали, що дівчина часто влаштовує постановочні фотосесії в своїх спортивних костюмах, які продає в магазині для спортсменок, і організовує зйомки, щоб похвалитися фігурою в білизні.

Проте домашні Селфі в піжамі виявляються також популярні, як і інші фото. Наприклад, на фан-акаунті з'явився кадр, на якому модель позувала в коротеньких шортиках і похвалилася сідницями прямо перед об'єктивом. Фанати відразу ж відреагували:

"Чудово🔥 🔥 🔥, яке видовище так прокидатися? Якщо це не розбудить вас, нічого не буде💯 😘; гаряча пляжна королева; приголомшливо; ви йдете, дихаючи ВОСЬМИМ ДИВОМ СВІТУ😍; сподіваюся, у тебе чудові вихідні».

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