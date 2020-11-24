Юна дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза викликала суперечливі почуття появою у весільній сукні
Діти-близнюки Пугачової і Галкіна з самого раннього віку стали медійними персонами завдяки тому, що їх батьки люблять ділитися фото і відео з ними в мережі. На цей раз на одній з фан-сторінок зіркової сім'ї в Instagram з'явився знімок, на якому семирічна Ліза Галкіна позує в образі нареченої.
На фото дівчинка постає в пишній білій сукні з елегантним верхом і повітряною спідницею. Фата на голові юної красуні довершує образ.
Крім того, в кадрі помітні руки стилістів, які поправляють наряд Лізи і закінчують її зачіску з великими локонами.
"Малятко Ліза", - йдеться в підписі до фото.
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Варто відзначити, що фанати дівчинки поставилися до такого дорослого образу вельми неоднозначно. Багатьом здалося, що вона занадто маленька для такого вбрання.
"Ну навіщо її в наречену наряджати?", "Лялечка", "Солодке Малятко. Лізочка", "диво, як мила!", "Лізонька золота дівчинка! Супер наречена!", "Куди Лізочка збираєшся? Заміж-то рано", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Ліза з'явилася в білій сукні, не забувши про аксесуари. Родзинкою образу стала крислатий капелюх з вуаллю.
На фото спадкоємиця Пугачової і Галкіна відображена сидить на сходах їх заміського особняка.
Нагадаємо, губастенький Галкін ошелешив видом на рідкісних фото до знайомства з Пугачовою: "у запаморочливих шортах...".
Як повідомляла Politeka, семирічна дочка Пугачової і Галкіна приголомшила видом з окулярами і білосніжною вуаллю.
Також Politeka писала, що Алла Пугачова в сміливому образі розпусної школярки в короткій спідниці засвітила зайве.