Юная дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вызвала противоречивые чувства появлением в свадебном платье
Дети-близняшки Пугачевой и Галкина с самого раннего возраста стали медийными персонами благодаря тому, что их родители любят делиться фото и видео с ними в сети. На этот раз на одной из фан-страниц звездной семьи в Инстаграм появился снимок, на котором семилетняя Лиза Галкина позирует в образе невесты.
На фото девочка предстает в пышном белом платье с элегантным верхом и воздушной юбкой. Фата на голове юной красотки довершает образ.
Кроме того, в кадре заметны руки стилистов, которые поправляют наряд Лизы и заканчивают ее прическу с крупными локонами.
«Малышка Лиза», - говорится в подписи к фото.
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Стоит отметить, что фанаты девочки отнеслись к такому взрослому образу весьма неоднозначно. Многим показалось, что она слишком маленькая для такого наряда.
«Ну зачем ее в невесту наряжать?», «Куколка», «Сладкая малышка. Лизочка», «Чудо, как мила!», «Лизонька золотая девочка! Супер невеста!», «Куда Лизочка собираешься? Замуж-то рано», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Лиза появилась в белом платье , не забыв об аксессуарах. Изюминкой образа стала широкополая шляпа с вуалью.
На фото наследница Пугачевой и Галкина запечатлена сидящей на лестнице их загородного особняка.
Напомним, губастенький Галкин ошарашил видом на редких фото до знакомства с Пугачевой: «В умопомрачительных шортах...».
Как сообщала Politeka, семилетняя дочь Пугачевой и Галкина ошеломила видом с очками и белоснежной вуалью.
Также Politeka писала, что Алла Пугачева в смелом образе распутной школьницы в короткой юбке засветила лишнее.