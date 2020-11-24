Юная дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вызвала противоречивые чувства появлением в свадебном платье

Дети-близняшки Пугачевой и Галкина с самого раннего возраста стали медийными персонами благодаря тому, что их родители любят делиться фото и видео с ними в сети. На этот раз на одной из фан-страниц звездной семьи в Инстаграм появился снимок, на котором семилетняя Лиза Галкина позирует в образе невесты.

На фото девочка предстает в пышном белом платье с элегантным верхом и воздушной юбкой. Фата на голове юной красотки довершает образ.

Кроме того, в кадре заметны руки стилистов, которые поправляют наряд Лизы и заканчивают ее прическу с крупными локонами.

«Малышка Лиза», - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что фанаты девочки отнеслись к такому взрослому образу весьма неоднозначно. Многим показалось, что она слишком маленькая для такого наряда.

«Ну зачем ее в невесту наряжать?», «Куколка», «Сладкая малышка. Лизочка», «Чудо, как мила!», «Лизонька золотая девочка! Супер невеста!», «Куда Лизочка собираешься? Замуж-то рано», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лиза появилась в белом платье , не забыв об аксессуарах. Изюминкой образа стала широкополая шляпа с вуалью.

На фото наследница Пугачевой и Галкина запечатлена сидящей на лестнице их загородного особняка.

Напомним, губастенький Галкин ошарашил видом на редких фото до знакомства с Пугачевой: «В умопомрачительных шортах...».

Как сообщала Politeka, семилетняя дочь Пугачевой и Галкина ошеломила видом с очками и белоснежной вуалью.

Также Politeka писала, что Алла Пугачева в смелом образе распутной школьницы в короткой юбке засветила лишнее.