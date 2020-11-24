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Російська балерина Анастасія Волочкова присіла на піску заради романтики з коханим

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона поділилася фотографіями спільної подорожі. Цього разу скандальна зірка Покотила на Мальдіви, де влаштувала вечерю на пляжі.

На знімку можна помітити, що Анастасія Волочкова опустилася на коліна прямо на пісок перед засохлим кущем в золотистому купальнику. Вона закрила зону бікіні букетом з білих квітів, через що придбала дуже безглуздий вигляд.

За тіні в нижній частині кадру можна вгадати обриси людини зі смартфоном, а в декількох метрах від знаменитості можна помітити невеликий стіл, на якому розташована пляшка шампанського і два келихи. Ймовірно, Анастасія Волочкова прийшла на пляж випити разом зі своїм коханцем, хоча після деяких публікацій хочеться сказати, що їй пора зав'язувати з алкоголем.



"Це диво! І любов!🌴 🌺 ❤ ️ І Мальдіви! 🌴 ",- поділилася артистка враженнями в описі.

Раніше Анастасія Волочкова вже викладала кадри, зняті її коханим чоловіком на відпочинку. Балерина розташувалася на краю басейну в різнобарвній міні-сукні і чорних окулярах, які доповнила тапочками з квітковою прикрасою. У такому вигляді вона витягла вперед свої ноги, похвалившись їх довжиною.

"Краса очима коханого. Це прекрасна наша романтична подорож", - зазначила Волочкова в описі.

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