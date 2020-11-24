Российская балерина Анастасия Волочкова присела на песке ради романтики с возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в соцсети "Инстаграм" она поделилась фотографиями совместного путешествия. На этот раз скандальная звезда укатила на Мальдивы, где устроила ужин на пляже.

На снимке можно заметить, что Анастасия Волочкова опустилась на колени прямо на песок перед засохшим кустом в золотистом купальнике. Она закрыла зону бикини букетом из белых цветов, из-за чего приобрела очень нелепый вид.

По тени в нижней части кадра можно угадать очертания человека со смартфоном, а в нескольких метрах от знаменитости можно заметить небольшой стол, на котором расположена бутылка шампанского и два бокала. Вероятно, Анастасия Волочкова пришла на пляж выпить вместе со своим любовником, хотя после некоторых публикаций хочется сказать, что ей пора завязывать с алкоголем.



"Это чудо! И любовь!🌴🌺❤️ И Мальдивы! 🌴", - поделилась артистка впечатлениями в описании.

Ранее Анастасия Волочкова уже выкладывала кадры, снятые ее любимым мужчиной на отдыхе. Балерина расположилась на краю бассейна в разноцветном мини-платье и черных очках, которые дополнила тапочками с цветочным украшением. В таком виде она вытянула вперед свои ноги, похваставшись их длиной.

"Красота глазами любимого. Это прекрасное наше романтическое путешествие", - отметила Волочкова в описании.

Напомним, подвыпившая Волочкова похвасталась загорелым телом в бесстыжем бикини: "Это настоящее блаженство"

А еще Politeka писала, что разбухшая Волочкова раскорячилась в опасной позе и распугала весь пляж

Также Politeka сообщала, что Волочкова взобралась на спинку дивана в диком бикини на веревочках