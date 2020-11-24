Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес попала под жесткую критику за свое выступление

Два дня назад в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии American Music Awards, во время которой некоторые артисты представили свои лучшие номера за последнее время. Одним из самых ярких номеров стало выступление Дженнифер Лопес и колумбийского певца Малумы, которые исполнили свои песни Pa' Ti и Lonely.

Одна из частей выступления вызвала неоднозначную реакцию в сети, а все из-за того, что зрители начали массово задавать вопросы под фото знаменитости, а также под кадрами с выступления. Спрашивали поклонники певицы о том, почему ее костюм, прическа с эффектом мокрых волос и даже танец рядом с подтанцовкой напоминает раннее выступление знаменитой певицы Бейонсе.

«Джей Ло конкретно так прилетело от поклонников Бейонсе за то что она, на премии American Music Awards, якобы скопировала образ Бейонсе на Грэмми 2014 года. А вы что думаете?» - сообщается на одном из аккаунтов, представляющем фото с Лопес.

В Twitter же многие тем временем продолжают подчеркивать, что образы Дженнифер Лопес и Малумы с песней Pa’Ti Lonely на AMA 2020 напомнил дуэт Бейонсе и рэппера Jay-Z с песней Drunk in Love & Partition.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес похвасталась безупречной красотой в новой смелой фотосессии.

«Красота - это безграничность и сила ... это осознание собственной ценности. #КрасотаНеИмеетСрокаГодности», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лопес позирует сперва в шелковом халате. В какой-то момент знаменитость избавляется от него, прикрывая аппетитные объемы руками. При этом красотка элегантно заглядывает в кадр.

«Королевский взгляд», «бразильская Джей Ло», «ты абсолютно права. Люблю тебя безгранично», «настоящая королева», «икона», «ах, это так мило с твоей стороны, соблазн провалился», «вау, красотка», - пишут ее поклонники.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу.