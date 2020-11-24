Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес попала под жесткую критику за свое выступление
Два дня назад в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии American Music Awards, во время которой некоторые артисты представили свои лучшие номера за последнее время. Одним из самых ярких номеров стало выступление Дженнифер Лопес и колумбийского певца Малумы, которые исполнили свои песни Pa' Ti и Lonely.
Одна из частей выступления вызвала неоднозначную реакцию в сети, а все из-за того, что зрители начали массово задавать вопросы под фото знаменитости, а также под кадрами с выступления. Спрашивали поклонники певицы о том, почему ее костюм, прическа с эффектом мокрых волос и даже танец рядом с подтанцовкой напоминает раннее выступление знаменитой певицы Бейонсе.
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«Джей Ло конкретно так прилетело от поклонников Бейонсе за то что она, на премии American Music Awards, якобы скопировала образ Бейонсе на Грэмми 2014 года. А вы что думаете?» - сообщается на одном из аккаунтов, представляющем фото с Лопес.
В Twitter же многие тем временем продолжают подчеркивать, что образы Дженнифер Лопес и Малумы с песней Pa’Ti Lonely на AMA 2020 напомнил дуэт Бейонсе и рэппера Jay-Z с песней Drunk in Love & Partition.
Также мы писали, что Дженнифер Лопес похвасталась безупречной красотой в новой смелой фотосессии.
«Красота - это безграничность и сила ... это осознание собственной ценности. #КрасотаНеИмеетСрокаГодности», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Лопес позирует сперва в шелковом халате. В какой-то момент знаменитость избавляется от него, прикрывая аппетитные объемы руками. При этом красотка элегантно заглядывает в кадр.
«Королевский взгляд», «бразильская Джей Ло», «ты абсолютно права. Люблю тебя безгранично», «настоящая королева», «икона», «ах, это так мило с твоей стороны, соблазн провалился», «вау, красотка», - пишут ее поклонники.
Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".
Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу.