Українці платять за газ майже в чотири рази менше, ніж у Європі

Як стало відомо Politeka.net, в першій половині 2020 року вартість палива для жителів Євросоюзу стабільно трималися на рівні 80 євро за тисячу кубометрів. "Євростат" повідомляє, що найнижчі середні ціни на природний газ в першому півріччі зафіксували в Латвії, Угорщині та Румунії (3,2 євро за 100 кіловат-годин), найдорожче доводилося платити в Нідерландах (10 євро) і в Швеції (9,8 Євро), високі ціни встановили у Франції і Данії (близько восьми євро). Податки і збори склали 33% від вартості газу.

Що стосується України, середня цін на газ для побутових споживачів в перші шість місяців склала 5 299,2 гривні (з ПДВ) за тисячу кубометрів, згідно з офіційним курсом НБУ - це 185,2 євро за 100 кВт/год. Таким чином, газ для європейців коштував у 3,7 рази більше, ніж для українців.

Раніше експерти попередили українців, що через холодну погоду і виснаження запасів у сховищах вартість газу може різко підскочити в грудні. Президент Асоціації Газові трейдери України Андрій Мізовець прогнозує, що наступного місяця українцям доведеться в середньому платити до семи тисяч гривень за тисячу кубічних метрів.

Директора ДК "Нафтогаз" Максим Рабинович підкреслив що передбачити ціну на газ для домогосподарств можна тільки після 25 листопада. Поки ж компанії-постачальники підготували заходи, щоб утримувати ціни на рівні 4,5-7,25 гривень за кубометр.

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