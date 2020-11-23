В декабре украинцев ждет подорожание газа, а также подготовка к переходу на новую абонплату

Так, точная стоимость газа на последний месяц года станет известна только в конце ноября, однако уже сейчас наметилась тенденция на рост цены голубого топлива, говорится в материале Обозревателя.

Тарифы на газ рассчитываются с учетом его стоимости на бирже. А принимая во внимание тот факт, что в холода потребления газа резко вырастает не только в Украине, но и во всем мире, можно предположить, что до февраля тарифы будут только расти. Он может подорожать на 20-30% до цены от 8,8 до более 10 грн за кубометр.

В Украинской энергетической бирже рассказали, что цены на газ начнут снижаться не раньше февраля следующего года.

Также известно, что декабрь станет последним месяцем «старой» абонплаты на газ, так как с января этот показатель пересчитают с учетом обновленных объемов потребления. С начала 2021 года размер абонплаты будет высчитываться из объема газа, использованного с октября 2019-го по октябрь 2020-го.

Таким образом, если за этот период было потрачено больше газа, то стоит ждать и увеличения цифр в полученных платежках.

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