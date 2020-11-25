Зірки зараз кумири мільйонів, але так було не завжди

Дивлячись на цих приголомшливих красунь, важко уявити, що вони колись були невпевненими в собі

Познайоммось з зірками, які вважали себе "бридкими каченятами", повідомляє Politeka.net.

Відома співачка й актриса Дженніфер Лопес виглядає бездоганно і молодо у свій 51 рік. Зірку вважають однією з найсексуальніших жінок планети, але так було не завжди.

Красуня зізналася в одному з інтерв'ю, що соромилася своїх форм в молодості. Іноді артистці навіть радили скинути вагу. Слава богу, все залишилося в минулому і зірка зараз пишається своїми стегнами.

Модель Кендалл Дженнер зі знаменитого шоу "Сімейство Кардашьян " на тлі своїх пишнотілих сестер відчувала себе невпевненою. Зірка також зізналася, що боролася з комплексами через акне - вона відчувала себе ізгоєм і прикривала обличчя руками.

Старша сестра Кендалл, Кім Кардашьян, у шкільні роки часто плакала через свою фігуру. Красуня, яку зараз копіюють у всьому світі, мріяла про більш витончені форми. Майбутня модель носила коригуючу білизну. Подорослішавши, зірка стала менш критично до себе ставитися, але все ж вважає за краще застосовувати ретуш на своїх фото і відео.

Співачка Селена Гомес страждає від сильних комплексів. Зокрема, зірка не любить свою "дивну" форму вух, тому вона вважає за краще зачіски з розпущеним волоссям, щоб прикрити їх.

Модель Белла Хадід розповіла, що з дитинства порівнювала себе з сестрою Джіджі і на її тлі вважала себе недостатньо красивою і стрункою.

Зокрема, красуні не подобалися її брови, які були занадто тонкими. Зірка зробила кілька пластичних операцій, щоб виглядати так як зараз, але все одно болісно сприймає критику своєї зовнішності.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під спідницею:"Запальничка".

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