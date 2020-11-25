Звезды сейчас кумиры миллионов, но так было не всегда

Глядя на этих сногсшибательных красоток, трудно представить, что они когда-то были неуверенными в себе

Давайте познакомимся со звездами, которые считали себя "гадкими утятами", сообщает Politeka.net.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес выглядит безупречно и молодо в свой 51 год. Звезду считают одной из самых сексуальных женщин планеты, но так было не всегда.

Красотка призналась в одном из интервью, что стеснялась своих форм в молодости. Иногда артистке даже советовали сбросить вес. Слава богу, все осталось в прошлом и звезда сейчас гордится своими бедрами.

Модель Кендалл Дженнер из знаменитого шоу "Семейство Кардашьян" на фоне своих пышнотелых сестер чувствовала себя неуверенной. Звезда также призналась, что боролась с комплексами из-за акне - она чувствовала себя изгоем и прикрывала лицо руками.

Старшая сестра Кендалл, Ким Кардашьян, в школьные годы часто плакала из-за своей фигуры. Красотка, которую сейчас копируют во всем мире, мечтала о более изящных формах. Будущая модель носила корректирующее белье. Повзрослев, звезда стала менее критично к себе относиться, но все же предпочитает применять ретушь на своих фото и видео.

Певица Селена Гомес страдает от сильных комплексов. В частности, звезда не любит свою "странную" форму ушей, поэтому она предпочитает прически с распущенными волосами, чтобы прикрыть их.

Модель Белла Хадид рассказала, что с детства сравнивала себя с сестрой Джиджи и на ее фоне считала себя недостаточно красивой и стройной.

В частности, красотке не нравились ее брови, которые были слишком тонкими. Звезда сделала несколько пластических операций, чтобы выглядеть так как сейчас, но все равно болезненно воспринимает критику своей внешности.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

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