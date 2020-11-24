Найбагатша співачка України Камалія після важкої хвороби вбила наповал гарячим образом

Як стало відомо, зірка готується до випуску нового синглу найближчим часом. З цієї нагоди Камалія ділиться зі своїми шанувальниками інтригуючими тизерами. Як повідомляє Politeka.net, новим фото співачка поділилася у своєму Instagram.

На фото артистка постала в розкішному образі фатальної спокусниці. На ній біле плаття з запахом, великим поясом і вільними рукавами. Головною родзинкою образу стало глибоке декольте співачки, в якому видно навіть обрис її білизни. Камалія доповнила образ романтичною зачіскою з зібраними вгору і злегка розпатланим волоссям.

"Вже в п'ятницю прем'єра мого "смачного" синглу "Кава", - підписала кадр співачка.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"такий образ гарний у вас", "Красива жінка", "ви прекрасні", "енергійна, працьовита, талановита, Ви мотиватор для багатьох", "Ох це сексі по дорослому", "Божественно красива. Бог наділив вас неземною красою. Супер!", "Красуня і найдобріший чоловічок", "яка неземна краса", "ніколи так не чекала кліпу Камалії, як зараз! Ось що коронавірус накоїв. Відкрив зовсім з іншого боку Вас, Камалія", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше 43-річна співачка разом з усією родиною перехворіла китайським вірусом. Після цього її чоловік, 65-річний мільярдер Мохаммад Захур вирішив, що їм потрібно обстежитися в німецькій клініці і пройти необхідні оздоровчі процедури.

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