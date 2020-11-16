Известная украинская певица Камалия после долгой болезни и лечения в Германии поделилась своим радостным достижением

43-летняя исполнительница вместе со всей семьей не так давно переболела китайским вирусом. После этого ее муж, 65-летний миллиардер Мохаммад Захур решил, что им нужно обследоваться в немецкой клинике и пройти необходимые оздоровительные процедуры.

Впрочем, судя по новому посту в Инстаграм звезды, после этого она уже вернулась в Украину и дела у нее наладились. Так, Камалия похвасталась открытием собственной кофейни.

В качестве подтверждения своих слов она поделилась фотографией, на которой показала, как муж поздравляет ее с этим достижением. На фото певица позирует с супругом, который приобнимает ее и вручает роскошный букет цветов. Сама Камалия при этом стоит в черной водолазке и стильном меховом воротнике.

«Спасибо, дорогой Захур, за эти цветы и поздравления по случаю открытия моей кофейни», - поблагодарила мужа звезда.

Ее поклонники активно комментируют пост.

«Умничка желаем удачи», «Супер пара», «Процветания вам», «Мои поздравления», «Поздравляю красивую счастливую пару, и удачи во всех начинаниях!», «Супер! Так держать! Побольше таких мужчин и таких семейных пар!», «В непростое время открылись», - пишут люди.

Напомним, муж отправил самую богатую певицу Украины на лечение, подробности.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины показала первое фото после лечения в Германии: "Выглядит слишком бледной".

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины срочно покинула страну после болезни, муж-миллиардер настоял.