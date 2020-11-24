Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару вразила зовнішнім виглядом на репетиції
Як пише Politeka.net, зірка виклала в соціальній мережі "Instagram" чорно-білий знімок з концертного залу МЦКМ" Жовтневий " у Києві. Дівчину сфотографували з боку сцени на тлі крісел балкона, вона вбралася в шкіряну куртку і топ зі стилізованими лусочками, волосся ж вона залишила розпущеним. На рівні шиї Ірини Сопонару можна помітити опущений головний мікрофон.
"Я-будинок у вогні, і я хочу горіти далі", - написала гумористка в пості англійською мовою.
Користувачі соціальної мережі висловилися в зовнішньому вигляді знаменитості в коментарях під фото, похваливши її стиль:
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Раніше стало відомо, що Ірина Сопонару вже близько п'яти років вона крутить роман з відомим британським музикантом і діджеєм Джеймсом Трістаном. Обранець артистки не знає ні російської, ні української, проте зірка "Кварталу" сподівається з часом навчити його своїй рідній мові, поки ж доводиться спілкуватися англійською. Не так давно Трістан переїхав жити до Києва.
"Він каже, що я жахливий учитель, тому що коли вчу його новим словам, постійно роблю добірку найбільш непотрібних слів, які взагалі можуть бути", - поділилася Ірина в одному з інтерв'ю. - "Я потім зрозуміла, що треба вчити фразами, щоб можна було їх використовувати, і так краще запам'ятовується".
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